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Галузин: Россия и Азербайджан являются активными участниками региональной платформы “3+3”

Галузин: Россия и Азербайджан являются активными участниками региональной платформы “3+3” Россия и Азербайджан являются активными, полезными и инициативными участниками региональной платформы “3+3”.
Внешняя политика
6 июня 2024 г. 19:36
Галузин: Россия и Азербайджан являются активными участниками региональной платформы “3+3”

Россия и Азербайджан являются активными, полезными и инициативными участниками региональной платформы “3+3”.

Как передает российское бюро Report, об этом заявил замминистра иностранных дел России Михаил Галузин на сессии "Россия - Азербайджан" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Он отметил, что именно этот формат обещает привнести в регион необходимую стабильность и безопасность: ""В рамках платформы "3+3" реально участвуют Азербайджан, Армения, Россия, Иран, Турция. Для Грузии дверь всегда открыта по мере готовности этой страны к такому взаимодействию".

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Версия на английском языке Galuzin: Russia and Azerbaijan are active participants of "3+3" regional platform
Версия на азербайджанском языке Qaluzin: Rusiya və Azərbaycan “3+3” regional platformasının fəal iştirakçılarıdır

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