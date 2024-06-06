Галузин: Россия и Азербайджан являются активными участниками региональной платформы “3+3”

Россия и Азербайджан являются активными, полезными и инициативными участниками региональной платформы “3+3”.

Россия и Азербайджан являются активными, полезными и инициативными участниками региональной платформы “3+3”.

Как передает российское бюро Report, об этом заявил замминистра иностранных дел России Михаил Галузин на сессии "Россия - Азербайджан" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Он отметил, что именно этот формат обещает привнести в регион необходимую стабильность и безопасность: ""В рамках платформы "3+3" реально участвуют Азербайджан, Армения, Россия, Иран, Турция. Для Грузии дверь всегда открыта по мере готовности этой страны к такому взаимодействию".