Галузин: Россия приложит все усилия для реализации договоренностей между Москвой, Баку и Ереваном

Россия делает и будет делать все возможное для того, чтобы договоренности между Россией, Азербайджаном и Арменией реализовывались.

Россия делает и будет делать все возможное для того, чтобы договоренности между РФ, Азербайджаном и Арменией реализовывались.

Как сообщает российское бюро Report , об этом заявил замглавы МИД России Михаил Галузин.

Галузин подчеркнул важность трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении, достигнутых в 2020-2023 гг.

"Москва остается сторонником достижения мира между Азербайджаном и Арменией, заключения мирного договора, разблокирования всех экономических и транспортных связей на Южном Кавказе. Мы также выступаем за скорейшую делимитацию и демаркация азербайджано-армянской границы, а также всестороннее развития связей между Баку и Ереваном уже на новой основе", - заключил он.