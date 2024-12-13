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Галузин: Россия приложит все усилия для реализации договоренностей между Москвой, Баку и Ереваном

Галузин: Россия приложит все усилия для реализации договоренностей между Москвой, Баку и Ереваном Россия делает и будет делать все возможное для того, чтобы договоренности между Россией, Азербайджаном и Арменией реализовывались.
Внешняя политика
13 декабря 2024 г. 09:17
Галузин: Россия приложит все усилия для реализации договоренностей между Москвой, Баку и Ереваном

Россия делает и будет делать все возможное для того, чтобы договоренности между РФ, Азербайджаном и Арменией реализовывались.

Как сообщает российское бюро Report , об этом заявил замглавы МИД России Михаил Галузин.

Галузин подчеркнул важность трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении, достигнутых в 2020-2023 гг.

"Москва остается сторонником достижения мира между Азербайджаном и Арменией, заключения мирного договора, разблокирования всех экономических и транспортных связей на Южном Кавказе. Мы также выступаем за скорейшую делимитацию и демаркация азербайджано-армянской границы, а также всестороннее развития связей между Баку и Ереваном уже на новой основе", - заключил он.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya XIN: Bakı və İrəvan arasında razılaşmaların həyata keçirilməsinə səy göstərəcəyik

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