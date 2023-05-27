Галузин: Регулярные контакты содействуют итоговым договоренностям между Баку и Ереваном

Предоставление российской стороной площадки для переговоров по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией является одним из элементов содействия в достижении конкретных результатов в мирном процессе. Регулярные контакты позволят выйти на итогов

Предоставление российской стороной площадки для переговоров по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией является одним из элементов содействия в достижении конкретных результатов в мирном процессе. Регулярные контакты позволят выйти на итоговые мирные договоренности между двумя странами.

Как передает Report, об этом в интервью ТАСС заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

Галузин напомнил, что 19 мая в Москве глава МИД РФ Сергей Лавров провел переговоры со своими коллегами - министрами иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхуном Байрамовым и Араратом Мирзояном в двустороннем и трехстороннем форматах. На полях этих мероприятий состоялась и отдельная армяно-азербайджанская встреча по мирному договору.

"Переговоры в Москве по этой теме позволили улучшить понимание между сторонами, сблизить позиции по ряду вопросов. Будем и далее оказывать в этих целях всяческое содействие Баку и Еревану. Надеемся, что такие регулярные контакты позволят выйти на итоговые мирные договоренности", - подчеркнул он.

По его словам, работа ведется в соответствии с трехсторонними договоренностями лидеров России, Азербайджана и Армении, которые составляют фундамент нормализации отношений между двумя странами.

"Помимо мирного договора, она [работа] включает такие направления, как разблокирование транспортных и экономических связей, делимитацию армяно-азербайджанской границы и укрепление доверия путем развития общественных контактов. Выход на мирный договор во многом зависит от продвижения всех треков нормализации. Именно на это и направлено наше содействие, в том числе в поиске сбалансированных, устраивающих как Баку, так и Ереван компромиссных развязок по спорным моментам", - отметил он.