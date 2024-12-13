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Галузин: Память о Гейдаре Алиеве живет в России и сегодня

Галузин: Память о Гейдаре Алиеве живет в России и сегодня В России продолжают вспоминать об общенациональном лидере азербайджанского народа Гейдаре Алиеве как о выдающимся государственном деятеле.
Внешняя политика
13 декабря 2024 г. 10:02
Галузин: Память о Гейдаре Алиеве живет в России и сегодня

В России продолжают вспоминать об общенациональном лидере азербайджанского народа Гейдаре Алиеве как о выдающимся государственном деятеле.

Как сообщает российское бюро Report , об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин на мероприятии в Москве, посвященном памяти общенационального лидера Гейдара Алиева.

По его словам, в качестве руководителя Азербайджанской ССР Гейдар Алиев уверенно вел республику по пути созидания и прогресса, благодаря чему был назначен на высокий пост первого заместителя председателя Совета министров СССР.

"И здесь, конечно же, Гейдар Алиевич сыграл огромную роль в социально-экономическом развитии Советского Союза. На посту первого заместителя председателя Совета министров СССР он курировал целый ряд важнейших направлений. Следует особо выделить масштабный инфраструктурный проект строительства Байкало-Амурской магистрали. Это был поистине проект века, данная магистраль и сегодня является важнейшей транспортной артерией не только для России, но для всей Евразии". - сказал Галузин.

Также российский дипломат отметил, что отношения между Россией и Азербайджаном интенсивно развиваются, страны реализуют взаимовыгодные проекты в самых различных сферах. "В уходящем году были предприняты значимые шаги по развитию западного ответвления международного транспортного коридора Север-Юг, связывающего Россию и южные порты Ирана через территорию Азербайджана", - подытожил Галузин.

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Версия на азербайджанском языке Mixail Qaluzin: Heydər Əliyevin xatirəsi Rusiyada bu gün də yaşayır

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