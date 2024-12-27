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Галузин: Мы разделяем горе и боль наших азербайджанских друзей

Галузин: Мы разделяем горе и боль наших азербайджанских друзей Попытки спекулировать на людском горе абсолютно недопустимы.
Внешняя политика
27 декабря 2024 г. 17:25
Галузин: Мы разделяем горе и боль наших азербайджанских друзей

Попытки спекулировать на людском горе абсолютно недопустимы.

Как сообщает российское бюро Report, об этом сказал замглавы МИД РФ Михаил Галузин во время встречи с послом Азербайджана в Москве Рахманом Мустафаевым.

"Прежде всего, я хотел бы от имени руководства Российской Федерации и себя лично принести глубочайшие соболезнования руководству Азербайджана и братскому азербайджанскому народу в связи с катастрофой пассажирского самолета авиакомпании АZAL. К величайшему сожалению, в результате этой общей для нас трагедии погибли граждане Азербайджана, России и ряда других государств. Мы разделяем горе и боль наших азербайджанских друзей. Мы с вами в этот тяжелый час", - сказал он.

По словам Галузина, российская сторона исходит из того, что прежде чем делать какие-либо выводы, надо дождаться результатов официального расследования.

"В Актау работает соответствующая комиссия. Компетентные органы России и Азербайджана взаимодействуют друг с другом. Ведется расследование, и мы исходим из того, что прежде чем делать какие-либо выводы, надо дождаться результатов официального расследования. Попытки спекулировать на людском горе абсолютно недопустимы", - заключил представитель МИД РФ.

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Версия на азербайджанском языке Qaluzin: Azərbaycanlı dostlarımızın ağrı və kədərini bölüşürük
Версия на английском языке Russia shares grief and pain of Azerbaijani friends, Russian deputy FM says

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