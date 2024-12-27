Галузин: Мы разделяем горе и боль наших азербайджанских друзей

Попытки спекулировать на людском горе абсолютно недопустимы.

Попытки спекулировать на людском горе абсолютно недопустимы.

Как сообщает российское бюро Report, об этом сказал замглавы МИД РФ Михаил Галузин во время встречи с послом Азербайджана в Москве Рахманом Мустафаевым.

"Прежде всего, я хотел бы от имени руководства Российской Федерации и себя лично принести глубочайшие соболезнования руководству Азербайджана и братскому азербайджанскому народу в связи с катастрофой пассажирского самолета авиакомпании АZAL. К величайшему сожалению, в результате этой общей для нас трагедии погибли граждане Азербайджана, России и ряда других государств. Мы разделяем горе и боль наших азербайджанских друзей. Мы с вами в этот тяжелый час", - сказал он.

По словам Галузина, российская сторона исходит из того, что прежде чем делать какие-либо выводы, надо дождаться результатов официального расследования.

"В Актау работает соответствующая комиссия. Компетентные органы России и Азербайджана взаимодействуют друг с другом. Ведется расследование, и мы исходим из того, что прежде чем делать какие-либо выводы, надо дождаться результатов официального расследования. Попытки спекулировать на людском горе абсолютно недопустимы", - заключил представитель МИД РФ.