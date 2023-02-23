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Замглавы МИД РФ: Москва помогает Еревану и Баку в выработке параметров мирного договора

Замглавы МИД РФ: Москва помогает Еревану и Баку в выработке параметров мирного договора Российская сторона оказывает последовательное содействие Армении и Азербайджану в выработке параметров мирного договора.
Внешняя политика
23 февраля 2023 г. 14:20
Замглавы МИД РФ: Москва помогает Еревану и Баку в выработке параметров мирного договора

Российская сторона оказывает последовательное содействие Азербайджану и Армении в выработке параметров мирного договора.

Как предает Report, об этом заявил в интервью ТАСС замглавы МИД России Михаил Галузин.

"Россия предпринимает целенаправленные усилия по нормализации отношений между Баку и Ереваном. В их основе - комплекс трехсторонних договоренностей на высшем уровне 2020-2022 годов, предусматривающих ряд первоочередных мер, в том числе разблокирование транспортных связей между двумя странами, делимитацию армяно-азербайджанской границы, развитие контактов по линии гражданского общества. Оказываем последовательное содействие сторонам в выработке мирного договора", - указал замминистра.

Он отметил, что совокупно "эти шаги должны привести к созданию условий для прочного, устойчивого и справедливого мира в регионе, отражением чего и станет мирный договор".

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Версия на английском языке MFA: Russia assists in preparing peace agreement between Azerbaijan and Armenia
Версия на азербайджанском языке XİN: “Rusiya Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh müqaviləsini hazırlamağa kömək edir”

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