Галузин: Главы МИД РФ, Азербайджана и Армении могут провести переговоры в Бишкеке

Москва рассматривает возможность проведения переговоров министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении 12 октября в Бишкеке на полях саммита СНГ.

Москва рассматривает возможность проведения переговоров министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении 12 октября в Бишкеке на полях саммита СНГ.

Как передает Report, об этом в интервью РБК заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

По его словам, диалог России, Азербайджана и Армении по всему комплексу вопросов нормализации отношений между двумя странами никогда не прерывался.

"Мы надеемся на то, что такие контакты будут продолжены. Рассматриваем возможность проведения таких дискуссий на уровне министров иностранных дел 12 октября этого года в Бишкеке на полях мероприятий саммита СНГ. Азербайджанская сторона уже дала принципиальное согласие. И мы рассчитываем, что и армянская сторона также подойдет ответственно к этому вопросу и согласится на участие в таких переговорах", - отметил он.