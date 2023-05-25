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Галузин: Договор Баку и Еревана должен опираться на долгосрочные, устойчивые решения

Галузин: Договор Баку и Еревана должен опираться на долгосрочные, устойчивые решения Мирный договор Баку и Еревана должен опираться на долгосрочные, устойчивые решения, при этом азербайджанской и армянской сторонам самим решать, что отвечает их коренным интересам и каким образом они намерены обеспечить устойчивый мир.
Внешняя политика
25 мая 2023 г. 12:42
Галузин: Договор Баку и Еревана должен опираться на долгосрочные, устойчивые решения

Мирный договор Баку и Еревана должен опираться на долгосрочные, устойчивые решения, при этом азербайджанской и армянской сторонам самим решать, что отвечает их коренным интересам и каким образом они намерены обеспечить устойчивый мир.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

Отвечая на вопрос о подготовке мирного договора между сторонами, он указал, что "с учетом крайней чувствительности этих вопросов мы не можем комментировать ход переговорного процесса, чтобы не помешать его продвижению". "Баку и Еревану самим решать, что отвечает их коренным интересам и каким образом они намерены обеспечить устойчивый и надежный мир для своих народов. При этом, разумеется, мирный договор должен опираться на долгосрочные, устойчивые решения", - добавил замглавы МИД России. Он напомнил, что "Россия всемерно поддерживает мирный процесс между Азербайджаном и Арменией". "В трехстороннем заявлении лидеров по итогам саммита в Сочи 31 октября 2022 года подчеркивается важность активной подготовки к заключению мирного договора в целях достижения устойчивого и долгосрочного мира в регионе", - добавил замглавы МИД России.

Галузин уверен, что "эту совместную работу следует рассматривать в контексте реализации комплекса трехсторонних договоренностей, согласованных лидерами России, Азербайджана и Армении в период с ноября 2020 года". "Они лежат в основе процесса армяно-азербайджанской нормализации и формируют "дорожную карту" примирения Баку и Еревана. Она включает в себя шаги по разблокированию транспортных и экономических связей, делимитации армяно-азербайджанской границы и развитию контактов по линии гражданского общества", - отметил он.

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Версия на английском языке Russian MFA: Armenia-Azerbaijan peace agreement should be based on long-term solution
Версия на азербайджанском языке Rusiya XİN: “Ermənistan-Azərbaycan sülh müqaviləsi uzunmüddətli həll yoluna əsaslanmalıdır"

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