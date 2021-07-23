Галиб Исрафилов отозван с должностей посла и постпреда Азербайджана

Галиб Малик оглу Исрафилов отозван с должности чрезвычайного и полномочного посла Азербайджанской Республики в Австрийской Республике, Республике Словения и Словацкой Республике.

Галиб Малик оглу Исрафилов отозван с должности чрезвычайного и полномочного посла Азербайджанской Республики в Австрийской Республике, Республике Словения и Словацкой Республике.

Как сообщает Report, соответствующее распоряжение подписал президент Ильхам Алиев.

Другим распоряжением главы государства Галиб Малик оглу Исрафилов отозван с должности постоянного представителя Азербайджанской Республики при Отделении ООН в Вене, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО), Международном агентстве по атомной энергии и Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.