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Галиб Исрафилов отозван с должностей посла и постпреда Азербайджана

Галиб Исрафилов отозван с должностей посла и постпреда Азербайджана Галиб Малик оглу Исрафилов отозван с должности чрезвычайного и полномочного посла Азербайджанской Республики в Австрийской Республике, Республике Словения и Словацкой Республике.
Внешняя политика
23 июля 2021 г. 15:54
Галиб Исрафилов отозван с должностей посла и постпреда Азербайджана
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Галиб Малик оглу Исрафилов отозван с должности чрезвычайного и полномочного посла Азербайджанской Республики в Австрийской Республике, Республике Словения и Словацкой Республике.

Как сообщает Report, соответствующее распоряжение подписал президент Ильхам Алиев.

Другим распоряжением главы государства Галиб Малик оглу Исрафилов отозван с должности постоянного представителя Азербайджанской Республики при Отделении ООН в Вене, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО), Международном агентстве по атомной энергии и Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

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Версия на английском языке Galib Israfilov recalled from his post
Версия на азербайджанском языке Qalib İsrafilov vəzifələrindən geri çağırıldı

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