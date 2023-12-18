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Гай Имс: Выдвинутые Азербайджаном инициативы в рамках COP29 привлекут внимание всего мира

Гай Имс: Выдвинутые Азербайджаном инициативы в рамках COP29 привлекут внимание всего мира Выдвинутые Азербайджаном новые инициативы в рамках COP29 привлекут внимание мировой общественности.
Внешняя политика
18 декабря 2023 г. 16:54
Гай Имс: Выдвинутые Азербайджаном инициативы в рамках COP29 привлекут внимание всего мира

Выдвинутые Азербайджаном новые инициативы в рамках COP29 привлекут внимание мировой общественности.

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам соучредитель и руководитель "Совета по экологическому строительству" Гай Имс по итогам общественных обсуждений с представителями гражданского общества о значении COP29.

По его словам, опыт Азербайджана в организации международных мероприятий поможет успешно принять COP29 в 2024 году. Кроме того, успешная организация столь важной конференции откроет для Азербайджана новые горизонты, сказал он.

Имс также напомнил, что посетил павильон Азербайджана на СОР28 в Дубае, и был впечатлен гостеприимством азербайджанской делегации.

"До COP29 осталось меньше года. Уверен, что новые инициативы, выдвинутые Азербайджаном в рамках этого мероприятия, привлекут внимание мировой общественности", - сказал он.

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Версия на английском языке Guy Eames: Azerbaijan will successfully host COP29 thanks to its experience
Версия на азербайджанском языке Qay İms: "Azərbaycanın təcrübəsi COP29-a uğurla ev sahibliyinə kömək edəcək"

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