Гай Имс: Выдвинутые Азербайджаном инициативы в рамках COP29 привлекут внимание всего мира

Выдвинутые Азербайджаном новые инициативы в рамках COP29 привлекут внимание мировой общественности.

Выдвинутые Азербайджаном новые инициативы в рамках COP29 привлекут внимание мировой общественности.

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам соучредитель и руководитель "Совета по экологическому строительству" Гай Имс по итогам общественных обсуждений с представителями гражданского общества о значении COP29.

По его словам, опыт Азербайджана в организации международных мероприятий поможет успешно принять COP29 в 2024 году. Кроме того, успешная организация столь важной конференции откроет для Азербайджана новые горизонты, сказал он.

Имс также напомнил, что посетил павильон Азербайджана на СОР28 в Дубае, и был впечатлен гостеприимством азербайджанской делегации.

"До COP29 осталось меньше года. Уверен, что новые инициативы, выдвинутые Азербайджаном в рамках этого мероприятия, привлекут внимание мировой общественности", - сказал он.