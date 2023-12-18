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Гай Имс: Азербайджан успешно проведет COP29

Гай Имс: Азербайджан успешно проведет COP29 Азербайджан успешно проведет COP29.
Внешняя политика
18 декабря 2023 г. 15:52
Гай Имс: Азербайджан успешно проведет COP29

Азербайджан успешно проведет COP29.

Как сообщает Report, об этом сказал соучредитель и руководитель "Совета по экологическому строительству" Гай Имс в ходе общественного обсуждения с представителями гражданского общества о значении COP29, которое состоится в Азербайджане в следующем году.

Он сказал, что в настоящее время для нашей страны появилась уникальная возможность.

"Уверен, что Азербайджан успешно справится с этим. Воспользоваться этой возможностью сможет не только Азербайджан, но и страны СНГ и европейские страны. Это мероприятие охватывает весь регион", - сказал он.

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Версия на английском языке Guy Eames: Azerbaijan will successfully host COP29
Версия на азербайджанском языке Qay İms: "Azərbaycan COP29-a uğurla ev sahibliyi edəcək"

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