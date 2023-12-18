Гай Имс: Азербайджан успешно проведет COP29

Азербайджан успешно проведет COP29.

Азербайджан успешно проведет COP29.

Как сообщает Report, об этом сказал соучредитель и руководитель "Совета по экологическому строительству" Гай Имс в ходе общественного обсуждения с представителями гражданского общества о значении COP29, которое состоится в Азербайджане в следующем году.

Он сказал, что в настоящее время для нашей страны появилась уникальная возможность.

"Уверен, что Азербайджан успешно справится с этим. Воспользоваться этой возможностью сможет не только Азербайджан, но и страны СНГ и европейские страны. Это мероприятие охватывает весь регион", - сказал он.