Сахиба Гафарова: МПА СНГ стала важным инструментом развития и укрепления сотрудничества

"За время существования МПА СНГ парламентам государств-участников удалось доказать неисчерпаемость потенциала ассамблеи"

"Хочу выразить уверенность в том, что весенняя сессия пройдет конструктивно и плодотворно. За время существования МПА СНГ парламентам государств-участников удалось доказать неисчерпаемость потенциала ассамблеи. Отрадно, что ассамблея стала авторитетным международной организацией, важным инструментом развития и укрепления сотрудничества государств".

Как сообщает российское бюро Report, об этом в своей приветственной речи заявила председатель Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Сахиба Гафарова во время заседания в рамках 52-ого пленарного заседания МПА СНГ в Санкт-Петербурге.

Гафарова отметила, что МПА СНГ является площадкой сотрудничества и обсуждения актуальных вопросов региональной и международной жизни. Она высоко оценила работу ассамблеи: "Сегодня в мире значима роль парламентов и парламентской дипломатии. Межпарламентская ассамблея СНГ является уникальной площадкой для налаживания развития двустороннего и многостороннего парламентского сотрудничества. Взаимодейсnвие государств-участников в рамках МПА будет и впредь активно продвигаться в рамках укрепления всестороннего партнерства и способствовать расширению взаимосвязей между высшими законодательными органами государств".

В рамках своего выступления Председатель Милли Меджлиса отметила инициативу проведения Евразийского женского форума, которая, по ее словам, демонстрирует возрастающую роль женщин в укреплении мира и безопасности.