Гафар Чахмаглы: Вашингтонская декларация является историческим шагом к прочному миру на Южном Кавказе

13 августа 2025 г. 14:50
Достигнутые в Вашингтоне соглашения и Совместная декларация Азербайджан-США-Армения, несомненно, являются историческим шагом к прочному миру на Южном Кавказе.

Об этом Report заявил профессор Университета Эрджиес Турции Гафар Чахмаглы.

По его словам, Америку при Трампе сегодня можно считать победителем геополитической борьбы: "Такими темпами мы становимся свидетелями того, как США занимают место России и Ирана в регионе. Однако сейчас сложно насколько это повлияет на снижение напряженности в регионе. Последние месседжи из России и Ирана говорят о том, что Тегеран и Москва не принимают эту ситуацию".

Профессор заявил, что если соглашения, достигнутые в Вашингтоне, будут последовательно выполняться, это откроет серьезные перспективы для развития стран региона в условиях мира и стабильности:

"Армения больше всех на это надеется. Премьер-министр Пашинян также представил это соглашение как большой успех, заявив, что мир, достигнутый под патронажем США, является гарантией безопасности Армении. В Армении общественное мнение оценивает Вашингтонские соглашения как "возможность вздохнуть”.

Версия на английском языке Gafar Cahmagli: Washington Declaration - historic step towards lasting peace in South Caucasus
Версия на азербайджанском языке Qafar Çaxmaqlı: Vaşinqton bəyannaməsi Cənubi Qafqazda davamlı sülhün əldə olunmasında tarixi addımdır

