Гаджизаде: Азербайджан оставался один на один с постконфликтными вызовами

Азербайджан не получает ответа от международных партнеров по вызовам, с которыми страна сталкивается после 44-дневной войны 2020 года.

Азербайджан не получал ответа от международных партнеров по вызовам, с которыми страна сталкивалась после 44-дневной войны 2020 года.

Как передает Report, об этом заявил глава пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде.

По его словам, более чем за 30 лет Армения не только оккупировала азербайджанские территории, но и размещала здесь свое военное оборудование и технику, устанавливала наземные мины, которые до сих пор подвергают опасности жизни людей.

"Азербайджанские территории продолжались минироваться и после окончания войны, на освобожденных землях были обнаружены мины уже более позднего армянского производства. Армения проводила подготовку гражданских и военных, чтобы они осуществляли подрывную деятельность в отношении военной и гражданской инфраструктуры Азербайджана",- добавил А. Гаджизаде.

Он подчеркнул, что в ходе антитеррористических мер в Карабахе были обнаружены крупные склады оружия и боеприпасов, также большое число их было изъято в ходе разоружения сдавшихся армянских военных формирований.