Гаджиев: В будущем возможно трехстороннее соглашение по ТМТМ между Азербайджаном, Казахстаном и Китаем

Торгово-экономические связи между Азербайджаном и Китаем очень активно развиваются, пуск Среднего коридора на полную мощность придаст дальнейший импульс этим отношениям.

Торгово-экономические связи между Азербайджаном и Китаем очень активно развиваются, пуск Среднего коридора на полную мощность придаст дальнейший импульс этим отношениям.

Как передает Report, об этом в интервью китайскому телеканалу China Global Television Network (CGTN) заявил помощник президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

Но у проекта Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ) есть свои сложности, которые следует преодолеть, отметил он.

"Средний коридор проходит через территории нескольких стран, это наши центральноазиатские партнеры, Грузия, Турция. Мы очень усердно работаем с нашими казахстанскими, грузинскими, турецкими коллегами. Для ТМТМ очень важен элемент "единого окна", особенно для китайских компаний, стремящихся доставить свои товары в Европу. Внедрение "единого окна", который к слову уже работает и мы хотим привлечь к этому и китайскую сторону, позволит стандартизировать и упростить процедуры по всему маршруту", - отметил Гаджиев, добавив, что применение этого происходит быстрее, чем предполагалось, потому что бизнес имеет собственные правила.

Помощник президента отметил, что Азербайджан принял к сведению недавнее соглашение о Среднем коридоре, подписанное между Китаем и Казахстаном. "Мы тоже думаем о возможности такого соглашения между Азербайджаном и Китаем. Возможно в будущем будет подписано аналогичное трехстороннее соглашение," - сказал он.

"Мы ожидаем развития концепции Китай плюс Центральная Азия в Китай плюс Центральная Азия плюс Азербайджан, то есть не 1 плюс 5, а плюс 6, и это не просто математика, это химия, которая происходит между сторонами", - сказал он, выразив уверенность, что такая химия происходит, потому что Китай всегда был открыт для других культур и цивилизаций и подходит к ним с высокой оценкой и уважением.