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Гаджиев: Советуем находящимся в военно-политическом руководстве Армении лицам отказаться от реваншистских мечтаний

Гаджиев: Советуем находящимся в военно-политическом руководстве Армении лицам отказаться от реваншистских мечтаний Заявление секретаря Совета безопасности Армении - не что иное, как попытка прикрыть поражение предыдущего и нынешнего военно-политического руководства Армении, переложить вину на других и оправдаться.
Внешняя политика
26 июня 2024 г. 18:07
Гаджиев: Советуем находящимся в военно-политическом руководстве Армении лицам отказаться от реваншистских мечтаний
Хикмет Гаджиев

Заявление секретаря Совета безопасности Армении - не что иное, как попытка прикрыть поражение предыдущего и нынешнего военно-политического руководства Армении, переложить вину на других и оправдаться.

Как сообщает Report, об этом заявил помощник президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев, отвечая на вопрос "Секретарь Совета безопасности Армении заявил, что Карабах был передан Азербайджану Россией. Является ли это проявлением реваншизма, или как вы это прокомментируете?".

"Азербайджанская армия, проявив себя на поле боя, понеся потери, победила армянскую армию в 44-дневной Отечественной войне, одержала абсолютную военную победу, положила конец 30-летней военной оккупации со стороны Армении и вынудила ее подписать акт о капитуляции. Руководство Армении само признало, что в их рядах было более 10 тысяч дезертиров. В результате антитеррористической операции, проведенной в сентябре 2023 года, остатки армянской армии, продолжавшие незаконно находиться на территории Азербайджана, были разоружены менее чем за 23 часа, и Карабах был полностью освобожден. В общей сложности были уничтожены или взяты в качестве трофеев оружие и боеприпасы армянской армии на сумму более 5 миллиардов долларов США.

Как 44-дневная Отечественная война, так и антитеррористическая операция изучаются как уникальные военные операции в военных академиях многих стран мира.

С сожалением следует отметить, что такие заявления отражают сохранение реваншистских фантазий в мышлении военно-политического руководства Армении. Мы советуем лицам, находящимся в военно-политическом руководстве Армении, полностью отказаться от реваншистских и ревизионистских мечтаний и прекратить политику милитаризации, чтобы избежать повторения исторических ошибок", - сказал Хикмет Гаджиев.

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Версия на английском языке Diplomatic warning: Azerbaijan calls on Armenia to abandon revanchist fantasies
Версия на азербайджанском языке Hikmət Hacıyev: Ermənistanın siyasi-hərbi rəhbərliyində olan şəxslərə revanşizm xülyalarından tamamilə əl çəkməyi tövsiyə edirik

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