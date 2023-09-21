Гаджиев: Скорейшее заключение мира между Азербайджаном и Арменией обеспечит стабильность в регионе

Азербайджан поддерживает мирную повестку дня и считает, что скорейшее заключение мирного договора между двумя странами будет лучшим решением для стабильности в регионе.

Азербайджан поддерживает мирную повестку дня и считает, что скорейшее заключение мирного договора с Арменией будет лучшим решением для стабильности в регионе.

Как передает Report, об этом заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев в интервью телеканалу Euronews.

По его словам, Азербайджан привержен концепции интегрированного Кавказа.

"Азербайджан также поддерживает концепцию интегрированного Южного Кавказа, и в рамках этого процесса считает, что вместо предъявления территориальных претензий к соседним странам, Армения должна стремиться к установлению добрососедских отношений с ними", - сказал он.

Помощник президента отметил, Баку был вынужден прибегнуть к антитеррористическим мероприятиям в Карабахском регионе Азербайджана.

"Азербайджан ясно дал понять, что если сепаратисты и незаконные военные формирования разоружатся или объявят об этом, Баку будет готов прекратить эти антитеррористические действия и начать немедленные контакты с карабахскими армянами", - добавил Х.Гаджиев.