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Жовква: Благодарны Азербайджану за поддержку территориальной целостности Украины

Жовква: Благодарны Азербайджану за поддержку территориальной целостности Украины Замруководителя Офиса Президента Украины Игорь Жовква провел встречу в видеоформате с помощником Президента Азербайджана Хикметом Гаджиевым
Внешняя политика
23 апреля 2021 г. 17:51
Жовква: Благодарны Азербайджану за поддержку территориальной целостности Украины

Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Игорь Жовква провел встречу в видеоформате с помощником Президента Азербайджана - заведующим отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджана Хикметом Гаджиевым.

Как передает Report со ссылкой на сайт президента Украины, собеседники обсудили меры, принимаемые в Украине и Азербайджане по противодействию распространению пандемии COVID-19 и осуществлению вакцинации граждан.

Игорь Жовква рассказал о ситуации с безопасностью на востоке Украины, а также об усилиях этой страны для обеспечения мира. Он также поблагодарил Азербайджан за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Со своей стороны Хикмет Гаджиев высоко оценил включение Азербайджана в перечень стратегических партнеров Украины в Стратегии национальной безопасности, утвержденной в 2020 году. Он поблагодарил за твердую позицию Украины в поддержку суверенитета и территориальной целостности Азербайджана в пределах его международно признанных границ.

Собеседники обсудили текущую ситуацию с безопасностью в регионе Нагорного Карабаха и обменялись мнениями относительно вклада, который может внести Украина в восстановление инфраструктуры освобожденных территорий и экономики Азербайджана.

Также Игорь Жовква и Хикмет Гаджиев скоординировали действия относительно дальнейших мероприятий двустороннего диалога высокого уровня в текущем году.

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