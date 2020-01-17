Хикмет Гаджиев: Необходимо пересмотреть вручение Нобелевской премии Горбачеву

"Спустя несколько месяцев после событий 20 Января Михаил Горбачев был награжден Нобелевской премией. Факт того, что человек, принявший решение о проведении кровопролитных событий 20 Января, был удостоен столь высокой премии, является противоречивым".

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил помощник президента Хикмет Гаджиев.

"Мы считаем, что оргкоммитет по награждению Нобелевской премией должен пересмотреть данное решение. Также вызывает сожаление то, что начатое еще тогда расследование по данному делу не было доведено до логического завершения. Тогда можно было бы по результатам расследования определить виновников тех кровавых событий, которые бы понесли свое наказание. Очень важно в этой связи продолжать усилия по предпринятию необходимых шагов и обращений",-сказал он.

Он также подчеркнул, что в этой связи также удручает то, в преддверии годовщины этих событий премьер Армении Никол Пашинян назвал ее жертв "экстремистами": "Это очередное доказательство полной нелепости. Что можно было ожидать от человека, который сравнивал Солженицына с пособником фашистов Гарегином Нжде?"