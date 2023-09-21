Гаджиев: Нелегальные армянские вооруженные силы в Карабахе были вызовом региональной безопасности

Незаконное присутствие армянских вооруженных сил в Карабахе было серьезным вызовом региональному миру и безопасности.

Незаконное присутствие армянских вооруженных сил в Карабахе было серьезным вызовом региональному миру и безопасности, у Азербайджана не было иного пути, как предпринять антитеррористические действия.

Как передает Report, об этом заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев в интервью BBC News.

"Азербайджан всегда заявлял, что незаконное присутствие вооруженных сил Армении продолжает оставаться серьезным вызовом региональному миру и безопасности. И, несмотря на это, армянская сторона отказывалась вывести войска с суверенных территорий Азербайджана, как это предусмотрено трехсторонним заявлением от 10 ноября 2020 года", - сказал он, добавив, что несмотря на это Армения продолжала наращивать военную мощь на азербайджанской территории.

"Это не наш выбор, мы были вынуждены принять контртеррористические действия и меры на местах по этому поводу в локальном и ограниченном характере, мы не говорим о широкой военной операции", - добавил он.