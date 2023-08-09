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Хикмет Гаджиев: Марионеточный режим держит в заложниках проживающих в Карабахе армян

Хикмет Гаджиев: Марионеточный режим держит в заложниках проживающих в Карабахе армян Марионеточный сепаратистский режим, спонсируемый Арменией, держит в заложниках армян, проживающих в нашем Карабахском регионе Азербайджан.
Внешняя политика
9 августа 2023 г. 18:01
Хикмет Гаджиев: Марионеточный режим держит в заложниках проживающих в Карабахе армян

Марионеточный сепаратистский режим, спонсируемый Арменией, держит в заложниках армян, проживающих в Карабахском регионе Азербайджана.

Как передает Report, об этом помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев написал в Twitter, комментируя провокационную статью правозащитницы Эвелины Очаб в Forbes.

Помощник президента добавил, что опубликованная статья искажает реальность и используется машиной пропаганды и дезинформации Армении: "Как правозащитница вы никогда не поднимали вопрос о правах и страданиях более миллиона азербайджанцев, подвергшихся этнической чистке со стороны Армении".

Он отметил, что Азербайджан пострадал от разрушительной 30-летней военной оккупации со стороны Армении.

"Мирные жители Азербайджана становятся жертвами минного террора в результате ежедневной установки Арменией миллионов мин. Лачынская дорога использовалась Арменией для нелегального ввоза наземных мин, военной техники и незаконной доставки военного персонала. Но вы молчали обо всем этом. В вашей статье не упоминается предложение Азербайджана открыть дорогу Агдам-Ханкенди наряду с Лачынской",- написал он.

Х.Гаджиев заметил, что статус правозащитника требует нейтральности, свободы от политических манипуляций, объективности и справедливости, а также выразил сожаление, что издание Forbes предоставляет платформу для подобной односторонней пропаганды.

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Версия на английском языке Hikmat Hajiyev responds to Forbes’ author: ‘You have never raised rights and plights of million more Azerbaijanis’
Версия на азербайджанском языке Hikmət Hacıyev "Forbes"in müəllifinə cavab verib: "Azərbaycanlıların hüquqları ilə bağlı məsələni heç vaxt qaldırmamısınız"

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