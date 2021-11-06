Гаджиев: Лидеры армянской диаспоры, пьющие кофе в Лос-Анджелесе, Париже, призывают Армению к оккупации

Лидеры армянской диаспоры сидят в Лос-Анджелесе, Париже, пьют кофе и призывают Армению к политике оккупации. Армянская диаспора также должна положить конец своим претензиям, чтобы стала возможной нормализация отношений между Азербайджаном и Арменией.

Лидеры армянской диаспоры сидят в Лос-Анджелесе, Париже, пьют кофе и призывают Армению к политике оккупации. Армянская диаспора также должна положить конец своим претензиям, чтобы стала возможной нормализация отношений между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает Report, об этом заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев в ходе панельного заседания VIII Глобального Бакинского форума на тему "Южный Кавказ: региональное развитие и перспективы сотрудничества".

Он отметил, что после завершения нагорно-карабахского конфликта Армения передала Азербайджану лишь небольшую часть минных карт: "Армянская диаспора проводит политику ненависти и реваншизма против Азербайджана. Мне было 8 лет, я был советским пионером. Те дни навсегда остались в моей памяти, я был свидетелем конфликта. Политическое руководство Армении питало ненависть к Азербайджану, их целью было оккупировать наши земли. Мы бы не хотели, чтобы события развивались в этом направлении".