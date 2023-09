Гуманитарная помощь будет дальше доставляться армянским жителям Карабахского региона страны.

Как передает Report, об этом в социальной сети "Х" написал помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

"Гуманитарная помощь была доставлена в армянские населенные пункты в Карабахском регионе Азербайджана, и эта работа будет продолжаться", - говорится в публикации.