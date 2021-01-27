Гаджиев: Азербайджано-турецкое сотрудничество изменило геополитику региона

"Отношения между Азербайджаном и Турцией - это братские отношения, они вечно будут таковыми"

"Отношения между Азербайджаном и Турцией - из ряда вон выходящие. Это братские отношения, они вечно будут таковыми".

Как сообщает Report, об этом на организованном Центром анализа международных отноешний вебинаре "Будущие 10 лет азербайджано-турецких отноешний" заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

"Уверен, наше братство будет укрепляться и углубляться. В корне этих отношений лежит общая история, культура и братство. Мы не можем расценивать наши отношения с Турцией без эмоциональной составляющей. Тот факт, что Турция первой признала независимость Азербайджана в 90-ые годы и затем в первые годы независимости активно поддерживала нас, сформировало общие черты наших отношений, мы продолжили развивать наше практическое сотрудничество на прагматичной основе. И сделали это так, что смогли изменить геополитику региона".

При этом, он отметил, что хоть в мире и есть примеры такой этнической и культурной близости между народами и странами, но ни одна из них не является столь примерной, как отношения между Турцией и Азербайджаном.

"И причиной этому является политика, проводимая Ильхамом Алиевым и Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также политическими деятелями двух стран. Это создало основу для того, чтобы отношения между Азербайджаном и Турцией стали примером для всего мира. И нашей задачей является практическое развитие всех отраслей наших взаимоотношений, что исходит от воли наших народов", - сказал он.