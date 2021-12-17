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Гаджиев: Азербайджан надеется на поддержку международного сообщества в устранении минной опасности

Гаджиев: Азербайджан надеется на поддержку международного сообщества в устранении минной опасности Во дворце "Гюлистан" Министерством иностранных дел был организован прием, посвященный итогам года.
Внешняя политика
17 декабря 2021 г. 20:31
Гаджиев: Азербайджан надеется на поддержку международного сообщества в устранении минной опасности
Хикмет Гаджиев

Во дворце "Гюлистан" Министерством иностранных дел был организован прием, посвященный итогам года.

Как передает Report, выступивший на мероприятии помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев отметил, что Азербайджан, положив конец продолжавшейся на протяжении почти 30 лет военной оккупации Армении в регионе Южного Кавказа, создал новую реальность и сегодня Азербайджан стремится к созданию нового региона с учетом принципов и интересов регионального сотрудничества, открытия коммуникаций, взаимного уважения государствами территориальной целостности друг друга.

Он отметил, что в настоящее время перед Азербайджаном стоят такие важные вопросы, как проведение восстановительных работ на освобожденных территориях и возвращение вынужденных переселенцев. Он подчеркнул, что самым главным препятствием на этом пути является минная опасность. Х.Гаджиев выразил надежду на поддержку международного сообщества в устранении этой опасности.

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Версия на азербайджанском языке Hikmət Hacıyev: "Azərbaycan yeni Cənubi Qafqaz regionunun qurulmasına çalışır"

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