Гаджиев: Азербайджан надеется на поддержку международного сообщества в устранении минной опасности

Во дворце "Гюлистан" Министерством иностранных дел был организован прием, посвященный итогам года.
Как передает Report, выступивший на мероприятии помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев отметил, что Азербайджан, положив конец продолжавшейся на протяжении почти 30 лет военной оккупации Армении в регионе Южного Кавказа, создал новую реальность и сегодня Азербайджан стремится к созданию нового региона с учетом принципов и интересов регионального сотрудничества, открытия коммуникаций, взаимного уважения государствами территориальной целостности друг друга.
Он отметил, что в настоящее время перед Азербайджаном стоят такие важные вопросы, как проведение восстановительных работ на освобожденных территориях и возвращение вынужденных переселенцев. Он подчеркнул, что самым главным препятствием на этом пути является минная опасность. Х.Гаджиев выразил надежду на поддержку международного сообщества в устранении этой опасности.