Гаджиев: Азербайджан надеется на поддержку международного сообщества в устранении минной опасности

Во дворце "Гюлистан" Министерством иностранных дел был организован прием, посвященный итогам года.

Во дворце "Гюлистан" Министерством иностранных дел был организован прием, посвященный итогам года.

Как передает Report, выступивший на мероприятии помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев отметил, что Азербайджан, положив конец продолжавшейся на протяжении почти 30 лет военной оккупации Армении в регионе Южного Кавказа, создал новую реальность и сегодня Азербайджан стремится к созданию нового региона с учетом принципов и интересов регионального сотрудничества, открытия коммуникаций, взаимного уважения государствами территориальной целостности друг друга.

Он отметил, что в настоящее время перед Азербайджаном стоят такие важные вопросы, как проведение восстановительных работ на освобожденных территориях и возвращение вынужденных переселенцев. Он подчеркнул, что самым главным препятствием на этом пути является минная опасность. Х.Гаджиев выразил надежду на поддержку международного сообщества в устранении этой опасности.