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Хикмет Гаджиев: Азербайджан до сих пор рассчитывает на заключение мирного договора с Арменией до конца года

Хикмет Гаджиев: Азербайджан до сих пор рассчитывает на заключение мирного договора с Арменией до конца года Азербайджан до сих пор рассчитывает на заключение мирного договора с Арменией до конца года.
Внешняя политика
16 сентября 2023 г. 03:35
Хикмет Гаджиев: Азербайджан до сих пор рассчитывает на заключение мирного договора с Арменией до конца года

Азербайджан до сих пор рассчитывает на заключение мирного договора с Арменией до конца года.

Как передает Report, об этом заявил в интервью ТАСС помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

"Мы до сих пор надеемся на подписание мирного договора до конца этого года и призываем армянское политическое руководство сделать главный шаг - официально, своей подписью под мирным договором, зафиксировать признание территориальной целостности Азербайджана, включая Карабахский экономический регион нашей республики, и обязаться воздерживаться от вмешательства во внутренние дела нашей страны в будущем", - сказал он.

"В том числе и посредством попыток выноса наших внутренних вопросов, таких как вопросы нашего взаимодействия с нашими гражданами армянского этнического происхождения в Карабахе, на международные площадки под предлогом обеспечения прав и безопасности этой группы населения, - продолжил Гаджиев. - Это наши граждане, и их права и безопасности будут обеспечены Конституцией Азербайджана".

По словам помощника президента, важно, чтобы Армения отказалась от политики финансирования сепаратизма в Азербайджане. "Что же касается деятельности международных посредников, то мы высоко оцениваем их вклад в нормализацию азербайджано-армянских отношений", - добавил он.

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Версия на азербайджанском языке Hikmət Hacıyev: “Azərbaycan ilin sonunadək Ermənistanla sülh müqaviləsi bağlayacağına ümid edir”

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