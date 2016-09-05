Обсуждены актуальные вопросы сотрудничества Баку и Астаны

Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ Cостоялась встреча находящегося с визитом в Баку мэра Астаны Асета Исекешева с главой исполнительной власти города Гаджибалой Абуталыбовым.

Как сообщили Report в посольстве Казахстана в Азербайджане, стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества двух столиц, а также перспективные направления взаимодействия.

Г.Абуталыбов отметил, что Казахстан и Азербайджан являются братскими странами, и отношения между двумя государствами всегда были на высоком доверительном уровне.

А.Исекешев, поблагодарив коллегу за гостеприимство, напомнил о предстоящей Международной специализированной выставке "Астана ЭКСПО 2017", участие в которой Азербайджан подтвердил одним из первых, и пригласил Г.Абуталыбова посетить выставку.

Отметим, что в рамках визита в Баку А.Исекешева также запланирована встреча с министром энергетики Азербайджана, комиссаром национальной секции Азербайджана на "Астана ЭКСПО 2017" Натигом Алиевым, а также посещение Центра интеллектуального управления транспортом.