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Габриэла Рамос: Конференция MINEPS в Баку станет исторической

Габриэла Рамос: Конференция MINEPS в Баку станет исторической Впервые в Баку конференция MINEPS проходит не только с участием министров, но и спортсменов и представителей частного сектора. Поэтому этот форум будет историческим.
Внешняя политика
26 июня 2023 г. 14:53
Габриэла Рамос: Конференция MINEPS в Баку станет исторической

Впервые в Баку конференция MINEPS проходит не только с участием министров, но и спортсменов и представителей частного сектора. Поэтому этот форум будет историческим.

Как передает Report, об этом заместитель генерального директора ЮНЕСКО по социальным и гуманитарным наукам Габриэла Рамос заявила на открытии VII Международной конференции министров и высших должностных лиц, ответственных за физическое воспитание и спорт (MINEPS VII) в Баку.

По ее словам, сфера физической культуры и спорта постоянно сталкивается с различными вызовами: "Наряду с образованием и культурой, тема спорта также всегда должна оставаться на повестке дня".

Габриэла Рамос призвала больше инвестировать в спорт, более активно содействовать его развитию во всех странах.

Также заместитель генерального директора ЮНЕСКО заявила о важности обеспечения гендерного равенства в спорте.

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Версия на азербайджанском языке Qabriela Ramos: “MINEPS-in Bakıda keçirilən konfransı tarixi olacaq”
Версия на английском языке Gabriela Ramos: MINEPS conference in Baku will be historic

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