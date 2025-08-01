Габиль Гусейнли: Россия должна признать, что ее вытеснили из Южного Кавказа

Россия должна признать, что была вытеснена с Южного Кавказа.

Россия должна признать, что была вытеснена с Южного Кавказа.

Об этом Report заявил профессор Габиль Гусейнли, комментируя публикацию российского государственного информационного агентства ТАСС, в котором азербайджанский город Ханкенди был назван "Степанакертом".

По его словам, последние шаги России свидетельствуют о попытках создать предлог для ухудшения отношений:

"Россия вновь стремится посеять смуту в Азербайджане, спровоцировать новую волну напряженности вокруг Карабаха. Но это откровенно провокационные намерения, которые не приведут ни к какому результату. На самом деле Россия прекрасно осознает, что уже не способна изменить ситуацию на Южном Кавказе. Фактически она изгнана из этого региона".

По словам политолога, Азербайджан уже играет ключевую, определяющую роль в регионе:

"Россия должна осознать, что изменить геополитическую ситуацию на Южном Кавказе ей уже не под силу. Сегодня именно Азербайджан занимает доминирующую позицию в регионе. У него есть сильные союзники – Турция и Пакистан. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее уже дал понять России, что ей следует придерживаться определенных рамок. Очевидно, что Москва стремится вернуть утраченное влияние и восстановить свое прежнее стратегическое присутствие, своеобразное наместничество на Кавказе. Однако у нее нет для этого ресурсов. Более того, страны региона не согласны с такими притязаниями – в том числе Армения, которая также решительно отвергает подобные намерения России".

Эксперт полагает, что в ближайшие дни начнется новая фаза войны между Россией и Украиной, которая завершится победой Украины: "В итоге агрессивная и коварная Россия поймет, что ей не место в жизни свободных и независимых народов".

Напомним, специальный представитель президента России Михаил Швыдкой назвал демонтаж бюста Ивана Айвазовского в Ханкенди "демонстративной недружественной акцией в отношении России". Кроме того, в статье, опубликованной по этой теме российским агентством ТАСС, азербайджанский город Ханкенди был назван "Степанакертом".