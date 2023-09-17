Габиб Микаиллы: В Азербайджане почти каждый месяц обнаруживают массовое захоронение

"В Азербайджане почти каждый месяц обнаруживают массовое захоронение".

"В Азербайджане почти каждый месяц обнаруживают массовое захоронение".

Как передает Report, об этом заявил заведующий сектором управления внешней политики администрации президента Габиб Микаиллы на брифинге, посвященном проблеме пропавших без вести в Азербайджане.

Представитель ПА сообщил, что, несмотря на это, правозащитная организация не проявляет никакой реакции: "К сожалению, недавно Армения начала дипломатическую войну против Азербайджана. Фактически Армения должна сотрудничать с Азербайджаном".