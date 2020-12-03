ГА ООН проводит спецсессию по борьбе с COVID-19

Сессия проводится на основе инициативы, выдвинутой президентом Азербайджана от имени стран-членов Движения неприсоединения

Генеральная Ассамблея ООН на уровне глав государств и правительств проводит специальную сессию, посвященную борьбе с COVID -19.

Как сообщает Report, сессия проводится на основе инициативы, выдвинутой президентом Азербайджана от имени стран-членов Движения неприсоединения.

5 ноября 2020 года Генеральная Ассамблея ООН на своем пленарном заседании приняла резолюцию "Специальная сессия Генеральной Ассамблеи в ответ на борьбу с пандемией коронавируса (COVID-19)".

В соответствии с резолюцией, на основе инициативы, выдвинутой президентом Азербайджана от имени стран-членов Движения неприсоединения, было принято решение о проведении 3-4 декабря текущего года специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН на уровне глав государств и правительств, посвященной борьбе с COVID -19.

В рамках открытия этого мероприятия, которое будет состоять из открытия, общих дебатов, специальной совместной презентации агентств ООН и заключительных сегментов, планируется выступление президента Генассамблеи ООН, генсека ООН, президента экономического и социального совета, а также выступление от имени Движения неприсоединения президента Азербайджана Ильхама Алиева как его председателя.