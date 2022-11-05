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Фуат Октай: Я рад находиться в Шуше

Фуат Октай: Я рад находиться в Шуше "Я рад находиться в Шуше".
Внешняя политика
5 ноября 2022 г. 16:12
Фуат Октай: Я рад находиться в Шуше

"Я рад находиться в Шуше".

Как сообщает Report, об этом вице-президент Турции Фуат Октай сказал на брифинге, проведенном в Шуше вместе с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым.

Он отметил, что благодаря решимости президента Ильхама Алиева Карабах был освобожден от 30-летней оккупации: "Я пользуюсь возможностью, чтобы почтить память наших шехидов. Весь мир стал свидетелем возможностей продукции нашей оборонной промышленности, которой мы делимся с Азербайджаном".

Ф.Октай сказал, что Шушу не случайно называют "сердцем Карабаха".

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Версия на английском языке Vice President of Turkiye Fuat Oktay says happy to be in Shusha
Версия на азербайджанском языке Fuat Oktay: “Şuşada olduğuma görə sevinirəm”

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