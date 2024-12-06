Глава комитета по внешним связям парламента Турции прибыл в Азербайджан

Председатель комитета по внешним связям парламента Турции Фуат Октай прибыл в Азербайджан.

Председатель комитета по внешним связям парламента Турции Фуат Октай прибыл в Азербайджан.

Как передает Report, об этом он сообщил на своей странице в соцсети "Х".

Фуат Октай примет участие в международной парламентской конференции на тему "Парламентаризм: традиции и перспективы", которая пройдет в Баку с 6 по 8 декабря.

В мероприятии ожидается участие около 100 представителей парламентов 13 стран и международных организаций. В рамках конференции в Университете АДА также пройдет круглый стол на тему "Азербайджанский и турецкий примеры парламентов в общественной дипломатии".