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Глава комитета по внешним связям парламента Турции прибыл в Азербайджан

Глава комитета по внешним связям парламента Турции прибыл в Азербайджан Председатель комитета по внешним связям парламента Турции Фуат Октай прибыл в Азербайджан. 
Внешняя политика
6 декабря 2024 г. 14:48
Глава комитета по внешним связям парламента Турции прибыл в Азербайджан

Председатель комитета по внешним связям парламента Турции Фуат Октай прибыл в Азербайджан.

Как передает Report, об этом он сообщил на своей странице в соцсети "Х".

Фуат Октай примет участие в международной парламентской конференции на тему "Парламентаризм: традиции и перспективы", которая пройдет в Баку с 6 по 8 декабря.

В мероприятии ожидается участие около 100 представителей парламентов 13 стран и международных организаций. В рамках конференции в Университете АДА также пройдет круглый стол на тему "Азербайджанский и турецкий примеры парламентов в общественной дипломатии".

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Версия на азербайджанском языке ФотоTBMM-nin Xarici Əlaqələr Komitəsinin sədri Azərbaycana gəlib
Версия на английском языке ФотоHead of Turkish Parliament's Foreign Relations Committee arrives in Azerbaijan

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