Фуат Октай: Обеспечение мира и стабильности на Южном Кавказе очень важно

В Стамбуле состоялась встреча председателей комитетов по внешним связям парламентов стран Организации тюркских государств (ОТГ).

В Стамбуле состоялась встреча председателей комитетов по внешним связям парламентов стран Организации тюркских государств (ОТГ).

Как передает Report, об этом сообщает агентство "Анадолу".

Выступая на мероприятии, председатель комитета по внешним связям Великого Национального собрания Турции (ВНСТ) Фуат Октай заявил, что сегодня международное сообщество внимательно следит за шагами ОТГ и сотрудничеством между странами.

Он отметил, что очень важно обеспечение мира, стабильности и атмосферы сотрудничества на Южном Кавказе.

Ф.Октай также поделился своими мыслями о российско-украинской войне и ситуации на Ближнем Востоке.

Председатель комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Милли Меджлиса Азербайджана Самед Сеидов заявил, что сотрудничество между тюркскими государствами в сфере обороны и безопасности успешно продолжается.

По итогам встречи стороны подписали совместное заявление о будущей деятельности.

Отметим, что в ОТГ входят Азербайджан, Турция, Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан. Венгрия, Северный Кипр и Туркменистан представлены в организации в статусе наблюдателей.