Фуат Октай: Наше братство с Азербайджаном не изменится со временем и из-за обстоятельств

”Когда Армения убивала мирных жителей в Карабахе, не щадя ни женщин, ни детей, международное сообщество молчало".

”Когда Армения убивала мирных жителей в Карабахе, не щадя ни женщин, ни детей, международное сообщество молчало".

Как сообщает Report, об этом заявил вице-президент Турции Фуат Октай.

“А в карабахском вопросе под руководством нашего президента мы продемонстрировали на поле боя поддержку, которую до сих пор оказывали за столом, и Карабах теперь олицетворяет славную победу. Потому что наше братство не изменится со временем и из-за обстоятельств. Мы, в отличие от некоторых групп, ведем себя одинаково и за столом и на деле”, - подчеркнул вице-президент.