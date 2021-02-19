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Фуат Октай: Наше братство с Азербайджаном не изменится со временем и из-за обстоятельств

Фуат Октай: Наше братство с Азербайджаном не изменится со временем и из-за обстоятельств ”Когда Армения убивала мирных жителей в Карабахе, не щадя ни женщин, ни детей, международное сообщество молчало".
Внешняя политика
19 февраля 2021 г. 18:28
Фуат Октай: Наше братство с Азербайджаном не изменится со временем и из-за обстоятельств
Фуат Октай

”Когда Армения убивала мирных жителей в Карабахе, не щадя ни женщин, ни детей, международное сообщество молчало".

Как сообщает Report, об этом заявил вице-президент Турции Фуат Октай.

“А в карабахском вопросе под руководством нашего президента мы продемонстрировали на поле боя поддержку, которую до сих пор оказывали за столом, и Карабах теперь олицетворяет славную победу. Потому что наше братство не изменится со временем и из-за обстоятельств. Мы, в отличие от некоторых групп, ведем себя одинаково и за столом и на деле”, - подчеркнул вице-президент.

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Версия на азербайджанском языке Fuat Oktay: "Azərbaycanla qardaşlığımız şərtlərə, zamana görə dəyişməyəcək"

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