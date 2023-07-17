Фуат Октай: Двусторонние отношения развиваются на основе принципа "Одна нация, два государства"

"Важно дальнейшее развитие азербайджано-турецких отношений на основе Шушинской декларации".

"Важно дальнейшее развитие азербайджано-турецких отношений на основе Шушинской декларации".

Как сообщает Report, об этом на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявил председатель комитета по внешним связям Великого национального собрания Турции Фуат Октай.

Подчеркнув, что связи между нашими странами вызывают глубокое удовлетворение, Фуат Октай сказал, что двусторонние отношения развиваются на основе принципа "Одна нация, два государства".

Выразив удовлетворение расширением торгово-экономических связей, Ф.Октай высоко оценил усилия наших стран, направленные на расширение сотрудничества в рамках Организации тюркских государств (ОТГ).