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Фуат Октай: достижения Азербайджана в период независимости вызывают у нас чувство гордости

Фуат Октай: достижения Азербайджана в период независимости вызывают у нас чувство гордости Достижения, завоеванные Азербайджаном в период независимости, вызывают у нас чувство гордости.
Внешняя политика
27 мая 2023 г. 02:39
Фуат Октай: достижения Азербайджана в период независимости вызывают у нас чувство гордости

Достижения, завоеванные Азербайджаном в период независимости, вызывают у нас чувство гордости.

Как передает турецкое бюро Report, об этом сказал вице-президент Турции Фуат Октай на приеме, организованном посольством Азербайджана в Анкаре по случаю 105-летия создания Азербайджанской Демократической Республики (АДР).

Напомнив изречение великого мыслителя тюркского мира Исмаила Гаспыралы "единство в языке, мировоззрении и деяниях", Ф.Октай сказал, что солидарность Турции и Азербайджана усиливается с каждым днем, а союз между двумя братскими странами нашел отражение в Шушинской декларации.

"Турция и Азербайджан расширили сотрудничество во многих областях, начиная внешней политикой и оборонной промышленностью, вплоть до экономики и торговли, транспорта и энергетики, окружающей среды и сельского хозяйства. Поддерживая освобождение Карабаха от армянской оккупации, мы так же искренне поддерживаем возрождение и стабилизацию региона", - подчеркнул Фуат Октай.

На приеме также выступил чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Турции Рашад Мамедов, который рассказал об истории независимости нашей страны и исторической миссии великого лидера Гейдара Алиева в плане укреплении независимости Азербайджана.

В мероприятии приняли участие представители правительства и парламента Турции, командующие родами войск Вооруженных сил, представители дипломатического корпуса в Анкаре, известные общественные деятели, руководители международных организаций, активисты азербайджанской диаспоры в Турции, известные деятели науки и искусства, представители интеллигенции, а также азербайджанские студенты, получающие образование в братской стране.

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Версия на азербайджанском языке ФотоFuat Oktay: “Azərbaycanın müstəqillik dövründə əldə etdiyi nailiyyətlər bizi qürurlandırır”

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