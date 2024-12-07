О нас

Фуат Октай: Азербайджан и Армения посредством прямых переговоров продвигаются к миру

Фуат Октай: Азербайджан и Армения посредством прямых переговоров продвигаются к миру 14:16
Внешняя политика
7 декабря 2024 г. 14:50
Фуат Октай: Азербайджан и Армения посредством прямых переговоров продвигаются к миру

Азербайджан и Армения посредством прямых двусторонних переговоров продвигаются к заключению мирного договора.

Как сообщает Report, об этом журналистам в Баку заявил председатель комитета по внешним связям парламента Турции Фуат Октай.

"С достижением мира появится шанс на развитие в регионе. Заявления о том, что якобы "Азербайджан заставляет Армению изменить конституцию", не имеет под собой никаких оснований и является дезинформацией. Азербайджан всего лишь не хочет оставлять решение данного вопроса на будущие поколения, и мы полностью это поддерживаем", - добавил он.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Fuat Oktay: Turkish, Azerbaijani parliaments lead in women's privileges compared to Western countries
Версия на азербайджанском языке Fuat Oktay: Türkiyə və Azərbaycan parlamentləri qadınlara verdiyi imtiyazlarla Qərb ölkələrindən çox öndə olub

Самое читаемое

СМИ: Командующий российскими войсками в САР генерал-лейтенант Кисель снят с должности
СМИ: Командующий российскими войсками в САР генерал-лейтенант Кисель снят с должности
1 декабря 2024 г. 05:24
В Баку и регионах ожидаются ливни
В Баку и регионах ожидаются ливни
4 декабря 2024 г. 16:48
В Азербайджане объявлено желтое и оранжевое предупреждение в связи с сильным ветром
В Азербайджане объявлено желтое и оранжевое предупреждение в связи с сильным ветром
6 декабря 2024 г. 16:59
В Азербайджане завтра ожидаются дожди
В Азербайджане завтра ожидаются дожди
6 декабря 2024 г. 12:57
Завтра в Баку и на Абшероне ожидается дождливая погода
Завтра в Баку и на Абшероне ожидается дождливая погода
1 декабря 2024 г. 11:59
В экопарке Зиря будет создан парк Западного Азербайджана
В экопарке "Зиря" будет создан парк Западного Азербайджана
6 декабря 2024 г. 17:17
Завтра в Азербайджане местами ожидаются дожди и туман
Завтра в Азербайджане местами ожидаются дожди и туман
3 декабря 2024 г. 12:37
Футболист Карабаха на неделю покинет команду
Футболист "Карабаха" на неделю покинет команду
3 декабря 2024 г. 17:14
МИД Азербайджана: Армения нарушает международное право, не обеспечивая возвращение западных азербайджанцев
МИД Азербайджана: Армения нарушает международное право, не обеспечивая возвращение западных азербайджанцев
2 декабря 2024 г. 12:56
Джейхун Байрамов: Двусторонние переговоры - лучший вариант для нормализации отношений между Баку и Ереваном
Джейхун Байрамов: Двусторонние переговоры - лучший вариант для нормализации отношений между Баку и Ереваном
5 декабря 2024 г. 19:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi