Фуат Октай: Азербайджан и Армения посредством прямых переговоров продвигаются к миру

14:16

Азербайджан и Армения посредством прямых двусторонних переговоров продвигаются к заключению мирного договора.

Как сообщает Report, об этом журналистам в Баку заявил председатель комитета по внешним связям парламента Турции Фуат Октай.

"С достижением мира появится шанс на развитие в регионе. Заявления о том, что якобы "Азербайджан заставляет Армению изменить конституцию", не имеет под собой никаких оснований и является дезинформацией. Азербайджан всего лишь не хочет оставлять решение данного вопроса на будущие поколения, и мы полностью это поддерживаем", - добавил он.