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    Посол Фуад Искендеров: Критика Азербайджана искусственна и управляема внешними силами

    Посол в Бельгии: Чем ближе мы становимся к ЕС, тем больше критики слышим в собственный адрес© Foto: İCD

    Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ Азербайджан становится все ближе к Европе в ряде направлений.

    Как сообщает Report, об этом в интервью Euractiv заявил посол Азербайджана в Бельгии Фуад Искендеров.

    "Азербайджан на самом деле становится все ближе и ближе к Европе в ряде направлений", - заявил Ф. Искендеров.

    По его словам, Азербайджан наладил с Европой энергосотрудничество и сотрудничает в различных совместных энергопроектах, таких как Южный газовый коридор, TAP, TANAP.

    "Чем ближе мы становимся к ЕС, тем больше критики мы слышим в собственный адрес. Но мы приближаемся к точке невозврата в наших отношениях", - сказал дипломат.

    Посол подчеркнул, что некоторые силы активно препятствуют развитию связей и сближению между Азербайджаном и Европой.

    "В большинстве случаев эта критика искусственна и управляема со стороны внешних сил. Мы знаем, кто стоит за ней. Силы, которые оккупировали территории Азербайджана, и те, кто стоят за это оккупацией, представляют мою страну, как варварскую - это очевидно", - указал Ф. Искендеров.

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