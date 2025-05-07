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Фуад Хусейн: Отношения Ирака с Азербайджаном базируются на общности географии, культуры и религии

Фуад Хусейн: Отношения Ирака с Азербайджаном базируются на общности географии, культуры и религии Отношения между Ираком и Азербайджаном не новы, уходят корнями еще в советский период. И географически Азербайджан близок к Ираку, находится в одном регионе, в одной культурной и религиозной плоскости, что делает их прочными.
Внешняя политика
7 мая 2025 г. 14:37
Фуад Хусейн: Отношения Ирака с Азербайджаном базируются на общности географии, культуры и религии

Отношения между Ираком и Азербайджаном не новы, уходят корнями еще в советский период. И географически Азербайджан близок к Ираку, находится в одном регионе, в одной культурной и религиозной плоскости, что делает их прочными.

Как сообщает Report, об этом на совместной пресс-конференции в Ираке с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым заявил Фуад Хусейн, вице-премьер и глава МИД этой страны.

"Мы сегодня строим наши торгово-экономические отношения", - заявил Хусейн.

Касаясь визита главы МИД Азербайджана, он рассказал, что стороны обсудили ряд актуальных вопросов двусторонней повестки.

"Ирак высоко оценивает роль Азербайджана во многих сферах, в том числе как в региональной политике, так и на мировой политике", - сказал глава МИД Ирака, остановившись в частности на лидерство страны в Движении неприсоединения, проведении климатической конференции COP29 в Баку. 

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Версия на азербайджанском языке Fuad Hüseyn: İraqın Azərbaycanla münasibətləri coğrafiya, mədəniyyət və din ortaqlığına əsaslanır

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