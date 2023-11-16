Фуад Гусейналиев: Запад не хочет принимать новую реальность на Южном Кавказе

"Запад во главе с США не хочет принимать реальность на Южном Кавказе, главная цель - вытеснить Россию не только из Армении, но и из региона".

"Запад во главе с США не хочет принимать новую реальность на Южном Кавказе, а главная ее цель - вытеснить Россию не только из Армении, но и из всего региона".

Об этом в интервью телеканалу ARB 24 сказал директор информационного агентства Report Фуад Гусейналиев.

Говоря о возможностях влияния Запада, в том числе США, на Южный Кавказ, глава агентства отметил, что США намерены проводить политику вытеснения России из региона: "Этой цели служат переговоры, проведенные Соединенными Штатами по поставке в Армению зерна, военной техники, а также атомной энергии для Мецаморской АЭС. Подобная политика фактически проводилась Францией. Впоследствии эту политику продолжил Европейский союз, а теперь - и США. Отныне Азербайджан не будут присутствовать на мирных платформах, где будут Европейский союз и США".

Ф.Гусейналиев отметил, что давление Запада на Армению затягивает подписание мирного договора:

"Азербайджан установил свой суверенитет над всей своей территорией. Не осталось никаких вопросов спорного характера. Что касается Зангезурского коридора, то в настоящее время проводится серьезная работа по открытию дороги на основе соглашения с Ираном. Азербайджан не имеет территориальных претензий к Армении. Учитывая все это, можно сказать, что Никол Пашинян без всякой причины, необоснованно делает заявления против Азербайджана, создает искусственные препятствия для подписания мирного договора".

По его словам, Запад выступает в роли покровителя Армении, что ставит ее в положение таких стран, как Украина и Сирия: "Государственность Армении находится под большим вопросом".