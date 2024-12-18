Фуад Гусейналиев: У Армении нет военного потенциала для соперничества с Азербайджаном

Подогревая реваншистские настроения в Армении запад мешает сближению Баку и Еревана.

Запад, подогревая реваншистские настроения в Армении, мешает нормализации отношений между Баку и Ереваном.

Об этом заявил директор информационного агентства Report Фуад Гусейналиев в эфире телеканала CBC.

”Подогрев реваншистских настроений в самой Армении никак не повлияет на Азербайджан. В военном плане мы значительно сильнее Армении”, - сказал он.

Ф.Гусейналиев подчеркнул, что Азербайджан с учетом милитаризации Армении продолжает выделять из госбюджета значительные средства на оборону и нацбезопасность.

По его словам, даже несмотря на поставки в Армению вооружения от США, Франции и Индии, Ереван в военном потенциале не сможет соперничать с Баку.

“Они и близко не смогут приблизиться в военном потенциале к Азербайджану <…> Поэтому Западу лучше было бы сконцентрироваться на решении вопросов о достижении долгосрочного мира между Азербайджаном и Арменией”, - сказал Гусейналиев, выразив надежду, что новая администрация избранного президента США Дональда Трампа будет содействовать нормализации двух стран.

Он также отметил, что присутствие так называемой наблюдательной миссией ЕС на границе Армении и Азербайджана идет вразрез с интересами ОДКБ, членом которого является Армения.

“Они [наблюдательная миссия] уже вышли за рамки чисто европейских наблюдателей. Там есть уже и канадцы. Постепенно это превращается в какую-то миссию НАТО, а не наблюдателей от ЕС. <…> Тут возникает вопрос: насколько члены этого блока [ОДКБ] согласны на то, чтобы в Армении находились силы НАТО”, - отметил Ф.Гусейналиев, сказав, что такой конфликт интересов не способствует региональной безопасности.

Гусейналиев также подчеркнул, что президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью российским СМИ обозначил условия для нормализации отношений с Арменией - это отказ от территориальных претензий к Азербайджану и содействие ликвидации Минской группы ОБСЕ.

“Президент уже подчеркнул, что эта группа фактически никак не функционирует, но ликвидировать ее в одностороннем порядке не получится. <…> По какой-то причине Армения до сих пор не предпринимает этого шага, возможно, это связано с реваншистскими настроениями. Чем быстрее Пашинян осознает, что подобная деструктивная позиция не способствует развитию Армении, тем будет лучше”, - подчеркнул он.

Ф.Гусейналиев, касаясь увеличения Арменией военного бюджета, подчеркнул, что Еревану имело бы смысл тратить эти средства не на вооружение в попытке оправдать реваншистские настроения, а на региональную экономическую интеграцию и создание экономических связей между Баку и Ереваном.

"Это должны понять правительство и народ Армении. Это будет верным путем в достижении мира в регионе. И для этого нужны условия и отсутствие территориальных претензий. Азербайджан с самого начала заявил о своей готовности двигаться вперед. Теперь мяч на стороне Армении и они должны решить, чего они хотят", - подытожил директор Report.