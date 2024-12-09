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Фуад Гусейналиев: Сегодняшний политический кризис во Франции – результат неумелого управления Макрона

Фуад Гусейналиев: Сегодняшний политический кризис во Франции – результат неумелого управления Макрона Сегодняшний политический кризис во Франции – результат неумелого управления и некорректных решений президента Эмманюэля Макрона.
Внешняя политика
9 декабря 2024 г. 19:22
Фуад Гусейналиев: Сегодняшний политический кризис во Франции – результат неумелого управления Макрона

Сегодняшний политический кризис во Франции – результат неумелого управления и некорректных решений президента Эмманюэля Макрона.

Об этом заявил директор информационного агентства Report Фуад Гусейналиев в эфире телеканала CBC.

По его словам, подобная политика Макрона все больше и больше вызывала недовольство французских граждан, что отразилось и на результатах выборов в Европарламент летом текущего года.

"На этой волне Макрон и решил переформатировать французский парламент, назначил досрочные выборы. Однако победить ему не удалось. Фактически места в парламенте получили три крупные политические силы – ультраправые, ультралевые и партия самого Макрона – но сформировало правительство парламентское меньшинство", - сказал он.

Директор агентства напомнил, что 4 декабря парламент Франции впервые за последние 62 года выразил вотум недоверия правительству. "Для этого даже объединились ультраправые и ультралевые партии. Случилось то, чего фактически никогда не было в истории Франции. Макрон умудрился свести к единому знаменателю две абсолютно разнонаправленные силы", - подчеркнул он.

Гусейналиев также отметил, что Макрон сейчас усиленно цепляется за власть, никак не воспринимает критику в свой адрес и советуется только с ограниченным количеством своих близких последователей, о чем свидетельствуют и публикации в местной прессе.

По его словам, нынешнее стечение обстоятельств указывает на то, что Макрон, скорее всего, не сможет удержаться на своем посту до конца срока.

"Отставка правительства Франции – это только первый звоночек и еще неизвестно, кто возглавит новое правительство. Насколько долговечным будет новое правительство тоже большой вопрос. Последнее правительство стало самым коротким во всей истории Пятой Республики. Оно продержалось у власти всего три месяца.

На фоне всего этого рейтинг Макрона продолжает стремительно падать. Согласно последним соцопросам, 56% французов поддерживают отставку Макрона. И в таких условиях продержаться еще два года будет очень сложно", - сказал Гусейналиев.

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Версия на английском языке Fuad Huseynaliyev: France's current political crisis is result of Macron's mismanagement
Версия на азербайджанском языке Fuad Hüseynəliyev: Fransada bugünkü siyasi böhran Makronun yanlış idarəçiliyinin nəticəsidir

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