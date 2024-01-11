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Фуад Гусейналиев: Путь к миру между Баку и Ереваном будет обеспечен без третьих сторон

Фуад Гусейналиев: Путь к миру между Баку и Ереваном будет обеспечен без третьих сторон В подписании мирного договора между официальным Баку и Ереваном нет необходимости в присутствии гарантов. Мирный договор подписывают две суверенные страны, обладающие полным правом решать вопросы взаимодействия между собой без каких-либо посредников.
Внешняя политика
11 января 2024 г. 17:53
Фуад Гусейналиев: Путь к миру между Баку и Ереваном будет обеспечен без третьих сторон

Нет необходимости в сторонах-гарантах мирного договора между официальным Баку и Ереваном, его подписывают две суверенные страны, обладающие полным правом решать вопросы взаимодействия между собой без каких-либо посредников.

Об этом сказал директор информационного агентства Report Фуад Гусейналиев в эфире телеканала CBC.

По его словам, без участия третьих сторон в процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией наблюдается положительная динамика.

"Переговорный процесс, который ранее месяцами затягивался Арменией, с попыткой привлечь какие-то третьи страны, в частности Францию, Россию, США и даже Европейский союз, не привел к каким-либо результатам. Однако, когда переговоры перешли на двустороннюю основу, были достигнуты определенные подвижки", - сказал Ф. Гусейналиев.

Директор информационного агентства Report подчеркнул, что на заключение мирного договора с Азербайджаном не должна влиять смена векторов во внешней политике Армении.

"Во внешней политике официального Еревана наблюдается антироссийская направленность, смена вектора на Запад. И в этом отношении, конечно же, не случайно расширение военно-политической миссии Евросоюза на условной границе с Азербайджаном. То есть, все это шаги, которые предпринимаются для того, чтобы окончательно "уйти" на Запад. Для Азербайджана внешнеполитический курс Армении никакого значения не имеет в данном случае. Но я считаю, что армянское руководство должно понять, что подобная смена каких-то векторов во внешней политике не должна влиять на взаимоотношения с соседями. И в первую очередь, на заключение мирного договора с Азербайджаном", - отметил он.

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Версия на английском языке Fuad Huseynaliyev: Path to peace between Baku and Yerevan will be ensured without third parties
Версия на азербайджанском языке Fuad Hüseynəliyev: “Bakı ilə İrəvan arasında sülh sazişinin imzalanması üçün tərəflərə ehtiyac yoxdur”

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