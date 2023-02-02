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Фуад Гусейналиев: Предложение Лаврова о размещении миссии ОДКБ потеряло любую возможность реализации

Фуад Гусейналиев: Предложение Лаврова о размещении миссии ОДКБ потеряло любую возможность реализации Армения отказав России в размещении миссии ОДКБ, побежала за помощью к Европе, чтобы увеличить состав и возможный временной охват миссии ЕС размещенное на условной границе с Азербайджаном.
Внешняя политика
2 февраля 2023 г. 19:08
Фуад Гусейналиев: Предложение Лаврова о размещении миссии ОДКБ потеряло любую возможность реализации

Армения, отказав России в размещении миссии ОДКБ, устремилась за помощью к Европе, чтобы увеличить состав и возможный охват временной миссии ЕС, которая размещена на условной границе с Азербайджаном.

Как передает Report, об этом Baku TV заявил директор информационного агентства Report Фуад Гусейналиев, комментируя заявление главы МИД России Сергея Лаврова о возможном плане размещения миссии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на условной границе Армении с Азербайджаном.

"Лавров хочет показать, что Россия остается приверженной защите Армении как в союзнических отношениях, так и в рамках ОДКБ. Тут уже вопрос не к Армении, не к ее согласию, а к согласию ЕС",- заявил директор агентства.

Он подчеркнул, что предложение Лаврова о размещении миссии ОДКБ на условной границе Армении по факту потеряло любую возможность реализации, потому что ЕС "не допустит, чтобы рядом находились российские наблюдатели или миссия ОДКБ, в которой фактически не будет представителей других стран кроме самой России".

"Максимум на каждые условные 50 наблюдателей будет 1-2 представителя из других стран-членов ОДКБ",- сказал он, добавив, что ввиду сложных взаимоотношений России с Западом предложение Лаврова не реализуемо.

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Версия на английском языке Fuad Huseynaliyev: Lavrov's proposal to deploy CSTO mission not possible
Версия на азербайджанском языке Fuad Hüseynəliyev: “Lavrovun KTMT missiyası yerləşdirilməsi ilə bağlı təklifi reallaşmaq imkanını itirib”

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