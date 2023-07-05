Фуад Гусейналиев: Попытки Франции вмешиваться во внутренние дела Азербайджана обречены на провал

Азербайджан занял четкую позицию по поводу неконструктивных попыток Франции на Южном Кавказе, ни ей, ни кто-либо другой стране не будет позволено вмешиваться в отношения между Азербайджаном и Арменией, точнее в процесс нормализации этих отношений. Такова же позиция и по вопросу отношений Азербайджана с гражданами армянской национальности, проживающими в Карабахе.
Об этом в эфире программы "Актуально сегодня" на телеканале CBC сказал директор информационного агентства Report Фуад Гусейналиев.
Он отметил, что президент Азербайджана Ильхам Алиев настроен решительно в этом вопросе.
На самом деле, все эти потуги Франции обречены на неудачу, Азербайджан этого не допустит. Но как результат, портятся отношения Азербайджана с Францией, которая имеет определенные экономические интересы в нашей стране, отметил директор Report.
Что касается попытки Франции внедриться в Армению, здесь она натолкнется на серьезное противодействие со стороны России, считает он.
"Никакие третьи страны не будут вмешиваться в отношении Азербайджана и Армении и вопрос проживающих в Азербайджане граждан армянской национальности. Об этом многократно заявлял и сам президент Азербайджана Ильхам Алиев, так и высокопоставленные лица МИД страны. Потуги Франции обречены на провал, Азербайджан этого не позволит", - добавил Ф. Гусейналиев.
По его мнению, Франция до сих пор не готова к извинениям за несправедливость и жесткую позицию в годы колонизации по отношению к угнетенным народам. В результате страна серьезно теряет свой политический имидж в Европе и мире.