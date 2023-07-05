Фуад Гусейналиев: Попытки Франции вмешиваться во внутренние дела Азербайджана обречены на провал

Азербайджан занял четкую позицию по поводу внедрения Франции на Южный Кавказ.

Азербайджан занял четкую позицию по поводу неконструктивных попыток Франции на Южном Кавказе, ни ей, ни кто-либо другой стране не будет позволено вмешиваться в отношения между Азербайджаном и Арменией, точнее в процесс нормализации этих отношений. Такова же позиция и по вопросу отношений Азербайджана с гражданами армянской национальности, проживающими в Карабахе.

Об этом в эфире программы "Актуально сегодня" на телеканале CBC сказал директор информационного агентства Report Фуад Гусейналиев.

Он отметил, что президент Азербайджана Ильхам Алиев настроен решительно в этом вопросе.

На самом деле, все эти потуги Франции обречены на неудачу, Азербайджан этого не допустит. Но как результат, портятся отношения Азербайджана с Францией, которая имеет определенные экономические интересы в нашей стране, отметил директор Report.

Что касается попытки Франции внедриться в Армению, здесь она натолкнется на серьезное противодействие со стороны России, считает он.

"Никакие третьи страны не будут вмешиваться в отношении Азербайджана и Армении и вопрос проживающих в Азербайджане граждан армянской национальности. Об этом многократно заявлял и сам президент Азербайджана Ильхам Алиев, так и высокопоставленные лица МИД страны. Потуги Франции обречены на провал, Азербайджан этого не позволит", - добавил Ф. Гусейналиев.

По его мнению, Франция до сих пор не готова к извинениям за несправедливость и жесткую позицию в годы колонизации по отношению к угнетенным народам. В результате страна серьезно теряет свой политический имидж в Европе и мире.