Фуад Гусейналиев: Помощь пострадавшим от взрыва - показатель политики Азербайджана в отношении армян Карабаха

Отправка Азербайджаном гуманитарной помощи пострадавшим в результате произошедшего накануне взрыва на автозаправочной станции недалеко от Ханкенди показывает всю последующею политику официальных властей Азербайджана в отношении армянских жителей карабахск

Отправка Азербайджаном гуманитарной помощи пострадавшим от произошедшего накануне взрыва на автозаправочной станции недалеко от Ханкенди может служить примером, какова будет вся последующая политика центральных властей Азербайджана в отношении армянских жителей Карабахского региона страны.

Как передает Report, об этом заявил в эфире телеканала CBC директор информационного агентства Report Фуад Гусейналиев.

"Отправка Азербайджаном гуманитарной помощи пострадавшим в результате произошедшего накануне взрыва на автозаправочной станции показывает, какова будет вся последующая политика официальных властей Азербайджана в отношении армянских жителей Карабахского региона страны, демонстрирует наш гуманистический подход к этому событию и в целом к армянским жителям", - сказал он.

Он также отметил, что, помимо всего прочего, Баку отправил также продовольственную помощь, медицинское оборудование, и подготовил специальные места в некоторых клиниках Азербайджана для приема раненых, однако все еще остающиеся в регионе представители преступной хунты не разрешили перевести пострадавших в азербайджанские города.

Несмотря на это Баку открыл воздушный коридор и принял все возможные меры для того, чтобы пострадавшим была оказана помощь и они были вывезены в Армению.

По его словам, это далеко не первый акт гуманизма со стороны Азербайджана и далеко не первый продовольственный груз, отправленный Азербайджаном после окончания антитеррористических мероприятий.

"Азербайджан всеми возможными путями говорит о готовности реинтегрировать карабахских армян",- заявил Фуад Гусейналиев, добавив, что сегодня в стране вкладываются большие инвестиции в оживление региона и армянские жители Карабаха тоже смогут воспользоваться этими новыми возможностями.

Переговоры с представителями армянских жителей, судя по тому как ускоренно они ведутся и уже прошли две встречи, займут не много времени и процесс интеграции будет быстрым. "В течение нескольких месяцев, может до конца года мы увидим первые результаты процесса реинтеграции, может даже первых принявших гражданство Азербайджана",- отметил он.

Так, после антитеррористических мероприятий, проведенных Азербайджаном, у Армении не должно оставаться никаких доводов, чтобы оттолкнуть протянутую руку мира. Им нужен мир с Азербайджаном, а также разблокирование коммуникаций и восстановление торговых отношений, в том числе, и с Турцией. "От этого зависит в первую очередь благополучие самой Армении", - считает Ф. Гусейналиев.

При этом, директор информагентства отметил, что все происходящее в самой Армении является внутренним делом страны.