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Фуад Гусейналиев: В угоду своим покровителям Армения не полагается на посредничество России на мирной платформе

Фуад Гусейналиев: В угоду своим покровителям Армения не полагается на посредничество России на мирной платформе В угоду своим западным покровителям Армения не особо полагается на посредничество России на мирной платформе.
Внешняя политика
27 декабря 2023 г. 12:11
Фуад Гусейналиев: В угоду своим покровителям Армения не полагается на посредничество России на мирной платформе

В угоду своим западным покровителям Армения не особо полагается на посредничество России по нормализации отношений и подписанию мирного договора с Азербайджаном.

Об этом директор информационного агентства Report Фуад Гусейналиев сказал в эфире программы "İşgüzar səhər" на телеканале ARB 24.

"Россия выступает и как бывший посредник, и как участник ноябрьского заявления 2020 года. В настоящее время со стороны Азербайджана нет никаких недовольств по отношению к России. Мы увидели, что российские миротворцы не вмешивались ни в какие вопросы, а затем обеспечили выход из Карабаха армянского населения, желающего покинуть его по настоянию сепаратистов. В настоящее время в тесном сотрудничестве с министерством обороны Азербайджана и другими структурами налажен контакт с оставшимися там армянами, желающими принять азербайджанское гражданство. При этом армянская сторона в угоду своим западным покровителям не особо полагается на посредничество России и выдвигает какие-то необоснованные обвинения. В последние годы, особенно во время Отечественной войны, шаги России в достаточной степени соответствовали международному праву. Правда, хотя у нас до этого было много вопросов к российской стороне, даже после окончания войны у нас были вопросы к деятельности миротворцев. Но в последнее время мы видим, что ситуация значительно изменилась, и с самого начала Азербайджан не возражал против посредничества России", - сказал он.

Комментируя заявление спикера парламента Армении Алена Симоняна о том, что "мир между Баку и Ереваном еще никогда не был так близок", Гусейналиев подчеркнул, что в Армении, действительно, в последнее время более реалистично относятся к миру, и осознают, что мир на сегодняшний день важен для Еревана.

"Будем надеяться, что на этот раз армяне сдержат свое слово и добьются мира. Мне кажется, что беседа президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна на последней встрече в Санкт-Петербурге, возможно, позволит интенсифицировать проведение мирных переговоров", - добавил он.

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Версия на английском языке Fuad Huseynaliyev: Armenia doesn’t believe in Russia's mediation on peace platform to please its patrons
Версия на азербайджанском языке Fuad Hüseynəliyev: "Ermənistan havadarlarının istəyi ilə sülh platformasında Rusiyanın vasitəçiliyinə inanmır"

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