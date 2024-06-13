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Фуад Гусейналиев: Пашинян хочет ускорить подписание мира с Азербайджаном

Фуад Гусейналиев: Пашинян хочет ускорить подписание мира с Азербайджаном Премьер-министр Армении Никол Пашинян на фоне последних протестов в Ереване хочет ускорить подписание мирного соглашения с Азербайджаном.
Внешняя политика
13 июня 2024 г. 15:54
Фуад Гусейналиев: Пашинян хочет ускорить подписание мира с Азербайджаном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на фоне последних протестов в Ереване хочет ускорить подписание мирного соглашения с Азербайджаном.

Об этом сказал директор информационного агентства Report Фуад Гусейналиев в эфире телеканала ARB24.

По его словам, Пашинян своим заявлением о том, что "правительство Армении уйдет в отставку лишь в том случае, если этого захочет народ", хотел отметить, что протестующие вовсе не представляют большую часть населения: "Большинство по-прежнему поддерживает правительство Пашиняна и не хочет, чтобы оно уходило в отставку. Об этом свидетельствуют и публикации в армянском сегменте социальных сетей. Сторонников Пашиняна действительно много. Пашинян хочет сказать, что слышит призывы к отставке, но не обращает на них внимания".

Гусейналиев также подчеркнул, что если мирное соглашение с Азербайджаном будет подписано в ближайшее время, у демонстрантов не останется повода для организации протестов.

"Мирное соглашение поддержат все центры силы, включая США, Европу и Россию. После подписания мира с Азербайджаном, отношения Армении с Турцией также наладятся быстрыми темпами. Благодаря этому откроются новые экономические возможности для армянского общества", - сказал он.

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Версия на английском языке Report's chief: Pashinyan wants to speed up signing of peace treaty with Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Fuad Hüseynəliyev: Paşinyan sülh sazişini tezləşdirmək istəyir

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