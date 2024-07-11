О нас

Фуад Гусейналиев: Визит президента в Пакистан придаст импульс сотрудничеству, включая сферу оборонпрома

Фуад Гусейналиев: Визит президента в Пакистан придаст импульс сотрудничеству, включая сферу оборонпрома Государственный визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Пакистан придаст дополнительный импульс развитию двустороннего сотрудничества Баку и Исламабада, в том числе в сфере оборонной промышленности.
Внешняя политика
11 июля 2024 г. 16:43
Фуад Гусейналиев: Визит президента в Пакистан придаст импульс сотрудничеству, включая сферу оборонпрома

Государственный визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Пакистан придаст дополнительный импульс развитию двустороннего сотрудничества Баку и Исламабада, в том числе в сфере оборонной промышленности.

Об этом директор информационного агентства Report Фуад Гусейналиев сказал в эфире программы "Gündəm" на телеканале ARB.

"Пакистан является одним из важных государств для Азербайджана. Эта страна оказала Азербайджану сильную политическую поддержку в ходе 44-дневной Отечественной войны. Кроме того, тот факт, что президента Азербайджана встретили в Исламабаде на самом высоком уровне, дает основание говорить, что официальный Исламабад также придает особое значение связям с Азербайджаном", - подчеркнул он.

Гусейналиев отметил, что после визита главы государства связи между двумя странами станут еще крепче.

"В рамках визита будут предприняты определенные шаги для развития экономических связей. У Пакистана сильная армия и оборонная промышленность. Стороны конечно же обсудят и развитие сотрудничества в сфере оборонной промышленности", - сказал он.

Гусейналиев добавил, что сотрудничество Азербайджана и Пакистана не направленно против третьих стран, в том числе Индии: "Нет никаких угроз для Индии со стороны нашей страны. Тем не менее, Индия развивает сотрудничество с Арменией, которое строится на коммерции. Большая часть оружия, которое Индия продала Армении, так и не прошло надлежащие испытания в самой Индии. То есть Армения является своего рода испытательным полигоном для индийского вооружения".

Говоря о ситуации в регионе Южного Кавказа, Гусейналиев подчеркнул, что одним из наиболее важных вопросов повестки остаются территориальные претензии Армении к Азербайджану, закрепленные в Конституции этой страны.

"Согласно опросу аналитического центра Gallup, большинство населения Армении выступает против изменений в свою Конституцию. Существует даже мнение, что карабахский вопрос еще не исчерпан и к нему следует вернуться в будущем. Это означает, что если в будущем в Армении произойдет смена власти, они могут вернуться к этой теме. Поэтому главным условием для Азербайджана остаются изменения в Конституцию, что будет означать отказ от территориальных претензий к нашей стране", - сказал он.

Гусейналиев также добавил, что Азербайджан заинтересован в заключении долгосрочного мира с Арменией, что невозможно без изменений в Конституцию: "Нам не нужен краткосрочный мир. Мы не вмешиваемся во внутренние дела Армении, просто хотим устранить любые угрозы для своей страны".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Report’s director: Amendment of Armenian constitution is Azerbaijan’s main prerequisite for peace
Версия на азербайджанском языке Fuad Hüseynəliyev: Azərbaycana qısamüddətli sülh lazım deyil

Другие новости из категории

В Исламабаде началась встреча президента Азербайджана с премьер-министром Пакистана в узком составе
В Исламабаде началась встреча президента Азербайджана с премьер-министром Пакистана в узком составе
11 июля 2024 г. 17:42
В Исламабаде состоялась церемония официальной встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева
В Исламабаде состоялась церемония официальной встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева
11 июля 2024 г. 17:42
Сахиба Гафарова: Франция пытается превратить Южный Кавказ в зону конфликта
Сахиба Гафарова: Франция пытается превратить Южный Кавказ в зону конфликта
11 июля 2024 г. 17:16
Президент Ильхам Алиев посетил национальный мемориал в Исламабаде
ФотоПрезидент Ильхам Алиев посетил национальный мемориал в Исламабаде
11 июля 2024 г. 15:52
Сахиба Гафарова призвала к диалогу в рамках парламентских платформ для борьбы с двойными стандартами
Сахиба Гафарова призвала к диалогу в рамках парламентских платформ для борьбы с двойными стандартами
11 июля 2024 г. 15:39
Азербайджан заявил о желании присоединиться к БРИКС
Азербайджан заявил о желании присоединиться к БРИКС
11 июля 2024 г. 15:31
Министр ТРСК: Мы ожидаем включения порта Газимагуса в программу сотрудничества ОТГ
Министр ТРСК: Мы ожидаем включения порта Газимагуса в программу сотрудничества ОТГ
11 июля 2024 г. 15:12
Около 100 НПО Узбекистана выразили солидарность с Азербайджаном в связи с COP29
Около 100 НПО Узбекистана выразили солидарность с Азербайджаном в связи с COP29
11 июля 2024 г. 14:40
Президент Азербайджана прибыл с государственным визитом в Пакистан
ФотоПрезидент Азербайджана прибыл с государственным визитом в Пакистан
11 июля 2024 г. 13:49
Хикмет Гаджиев: Истребители ВВС Пакистана сопровождают борт №1 Азербайджана
Хикмет Гаджиев: Истребители ВВС Пакистана сопровождают борт №1 Азербайджана
11 июля 2024 г. 13:45

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi