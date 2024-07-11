Фуад Гусейналиев: Визит президента в Пакистан придаст импульс сотрудничеству, включая сферу оборонпрома

Государственный визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Пакистан придаст дополнительный импульс развитию двустороннего сотрудничества Баку и Исламабада, в том числе в сфере оборонной промышленности.

Государственный визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Пакистан придаст дополнительный импульс развитию двустороннего сотрудничества Баку и Исламабада, в том числе в сфере оборонной промышленности.

Об этом директор информационного агентства Report Фуад Гусейналиев сказал в эфире программы "Gündəm" на телеканале ARB.

"Пакистан является одним из важных государств для Азербайджана. Эта страна оказала Азербайджану сильную политическую поддержку в ходе 44-дневной Отечественной войны. Кроме того, тот факт, что президента Азербайджана встретили в Исламабаде на самом высоком уровне, дает основание говорить, что официальный Исламабад также придает особое значение связям с Азербайджаном", - подчеркнул он.

Гусейналиев отметил, что после визита главы государства связи между двумя странами станут еще крепче.

"В рамках визита будут предприняты определенные шаги для развития экономических связей. У Пакистана сильная армия и оборонная промышленность. Стороны конечно же обсудят и развитие сотрудничества в сфере оборонной промышленности", - сказал он.

Гусейналиев добавил, что сотрудничество Азербайджана и Пакистана не направленно против третьих стран, в том числе Индии: "Нет никаких угроз для Индии со стороны нашей страны. Тем не менее, Индия развивает сотрудничество с Арменией, которое строится на коммерции. Большая часть оружия, которое Индия продала Армении, так и не прошло надлежащие испытания в самой Индии. То есть Армения является своего рода испытательным полигоном для индийского вооружения".

Говоря о ситуации в регионе Южного Кавказа, Гусейналиев подчеркнул, что одним из наиболее важных вопросов повестки остаются территориальные претензии Армении к Азербайджану, закрепленные в Конституции этой страны.

"Согласно опросу аналитического центра Gallup, большинство населения Армении выступает против изменений в свою Конституцию. Существует даже мнение, что карабахский вопрос еще не исчерпан и к нему следует вернуться в будущем. Это означает, что если в будущем в Армении произойдет смена власти, они могут вернуться к этой теме. Поэтому главным условием для Азербайджана остаются изменения в Конституцию, что будет означать отказ от территориальных претензий к нашей стране", - сказал он.

Гусейналиев также добавил, что Азербайджан заинтересован в заключении долгосрочного мира с Арменией, что невозможно без изменений в Конституцию: "Нам не нужен краткосрочный мир. Мы не вмешиваемся во внутренние дела Армении, просто хотим устранить любые угрозы для своей страны".